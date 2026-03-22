2026年は、間違いなく“ゼンデイヤ”の年だ。4月に北米公開を控えるA24製作の映画『The Drama（原題）』を皮切りに、同月に主演ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3が配信、7月31日にはMJ役として出演するMCU最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日米同時公開、さらに12月には『デューン 砂の惑星PART3』が、そして年内にはクリストファー・ノーラン監督の超大作