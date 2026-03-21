映画『スパイダーマン』シリーズでの共演をきっかけに交際をスタートさせ、2024年に婚約したと報じられているゼンデイヤ（29）とトム・ホランド（29）。そんな2人に突如、極秘婚約説が浮上した。きっかけは、身近な人物が「結婚式はもう終わっている」と発言したことで、ネット上では2人のウエディング写真が次々に出回るなど大きな騒ぎに発展している。そうした中、ゼンデイヤ本人が公の場で“意味深な行動”を見せた。◆謎の