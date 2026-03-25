『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の勢いが止まらない。2026年3月18日（日本時間）に初公開されたこの予告編が、わずか4日で映画予告編史上初となる10億回を突破したことがわかった。米が伝えた。 スパイダーマンが映画予告編の歴史を変えた。公開後24時間で7億回超の市場最大記録を叩き出した“親愛なる隣人”は、前人未到の10億回の領域にたった4日で飛び込んだ。現在、すでに11億回再生に到達して