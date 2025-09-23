日本航空によりますと、鹿児島空港で23日、が出発前に、エアコンなどに使う「補助動力装置」を作動させたところ、機内で煙が発生しました。 機長の指示で、乗客236人と乗員9人全員が避難しました。けが人はいませんでした。 この飛行機は現在、出発を見合わせていて、日本航空がトラブルの原因を調べています。 鹿児島空港によりますと、この飛行機以外の運航に影響は出ていないということです。 ・ ・ ・