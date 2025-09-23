「王子」と呼ばれる人気アーティスト〈私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます〉９月20日、４人組バンド『続黄色社会』ボーカル・ギターの長屋晴子（30）がバンドの公式サイトで、実力派ロックバンド『BIGMAMA』ボーカルの金井政人（40）との結婚を発表した。同時に、金井もバンドの公式サイトを通じて結婚を発表している。「’18年にメジャーデビューを果たした『緑黄色社会