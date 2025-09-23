オウム真理教による「地下鉄サリン事件」から30年が経過した。なぜ、このような未曾有の凶悪事件が起きたのか。なぜ止められなかったのか――。月刊文藝春秋のバックナンバーから、教団の内実に迫る肉声を紹介します。【画像】麻原の遺骨は太平洋の誰も知らない場所に散骨された（画像はイメージ） 本稿は、教団の指導者・麻原彰晃の四女の代理人を務めた弁護士が、死刑が執行された日の記憶を語った貴重な記録だ。◆◆◆オウ