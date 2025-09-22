日本のお茶といえば煎茶ですが、昨今つとに注目されているのが和の〈烏龍茶〉と〈紅茶〉なんです。企画巻頭では、和烏龍茶作りに力を入れる茶農家のルポからスタート。そのふくよかでやさしい味わいや香りまでもが届きますように！自然にあふれた春野町で生まれる宇野さんの「ウーノン茶」『うの茶園』＠静岡・春野町農薬を使わず、肥料をなるべく減らし、自然の力に任せて育てている。茶畑を管理することは集落の景観を維持するこ