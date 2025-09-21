2024年に日本を訪れた外国人は3600万人以上と、過去最多を記録した。そんななか「外国人による迷惑行為」が問題視されている。文化や法律を知らずにおかしてしまうケースも多いが、中には故意に行う人もいる。【映像】電車内で爆音＆ホームでバク宙…炎上した動画ドイツ人配信者のSimon（ジモン）さん（18）は、地下鉄車内でスピーカーから音楽を大音量で流し、ダンスや“バク宙”などを行って炎上。ドイツ大使館から注意喚起