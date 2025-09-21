北海道で初めて発表された「線状降水帯」による大雨で、住宅や道路などへの被害が相次いでいます。気象庁は、午前3時10分に釧路地方と十勝地方に「線状降水帯」が発生したと発表しました。記者「釧路市音別町の住宅街です。道路が完全に浸水してしまっています」釧路市音別町では、12時間の降水量が観測史上最大となる186.5ミリを記録。避難した人「どんどん水位が上がってきているが、ここまで来たことはない」道東の白糠町の住宅