今日7日は、低気圧や前線の影響を受ける北海道や東北は雨。北陸は夜から雨脚が強まり、新潟県と石川県では線状降水帯が発生するおそれも。一方、晴れる地域では内陸を中心に猛烈な暑さとなるため、熱中症に警戒を。東北で大雨新潟県・石川県は線状降水帯発生のおそれ今日7日は、低気圧が日本海から北海道の北に進み、前線が東北付近まで南下するでしょう。夜のはじめ頃から明日8日未明は、新潟県と石川県で線状降水帯が発生する