石川県と新潟県では、7日(日)夜から8日(月)未明にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。石川県・新潟県7日夜から8日未明にかけて「線状降水帯」発生の可能性新潟地方気象台は7日(日)6時30分、大雨と雷及び突風に関する地方気象情報を発表しました。石川県と新潟県では、7日(日)夜から8日(月)未明にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がありま