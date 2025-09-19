兵庫県高砂市の老舗精肉店「旭屋」が手がける神戸牛コロッケは、全国から注文が殺到する人気商品だ。出荷予定は2068年。1日200個しか作れず、生産が間に合わないという。しかも作れば作るほど赤字。そんな異色のコロッケはなぜ生まれたのか。3代目店主・新田滋さんに、インタビューライターの池田アユリさんが迫る。筆者撮影3代目店主・新田滋さん - 筆者撮影■兵庫で生まれた「幻のコロッケ」「43年待ち」――。この信じられない