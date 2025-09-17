― ダウは125ドル安と反落、 FOMCを控えてポジション調整の売り― ＮＹダウ 45757.90 ( -125.55 ) Ｓ＆Ｐ500 6606.76 ( -8.52 ) ＮＡＳＤＡＱ 22333.96 ( -14.79 ) 米10年債利回り4.030 ( -0.008 ) ＮＹ(WTI)原油 64.52 ( +1.22 ) ＮＹ金 3725.1 ( +6.1 ) ＶＩＸ指数16.36 ( +0.67 ) シカゴ日経225先物 (円建て)44505 ( -135 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て