画像は秋田書店「刃牙らへん」第5巻のページ（https://www.akitashoten.co.jp/comics/4253001521）より 9月16日 公開 「刃牙」公式Xアカウントは、9月16日に「刃牙」シリーズの作者板垣恵介氏によるノア・ライルズ選手の銅メダル獲得を記念して、板垣氏からライルズ選手にプレゼントされたイラストを公開した。 ライルズ選手は東京世界陸上での世界選手権東京大会で銅メダルを獲得。日