私はアヤ（40代）。息子のレンキ（高校2年生）、娘のユウカ（高校1年生）、そして旦那のダイスケ（40代）との4人暮らしです。今日の朝までの私の悩みは、息子が最近生意気だということくらい。なんだかんだ家族全員仲よく暮らしていると思っていました。それなのに、息子に彼女が……しかも高校1年生から付き合っていたことを、あろうことかママ友の口から聞いたのです。しかも旦那も娘も、息子に彼女がいることを知っていて、知ら