＜ママは許さない＞ウソつかれた！なんで？旦那まで息子の味方…「私に原因がある？」【第3話まんが】
私はアヤ（40代）。息子のレンキ（高校2年生）、娘のユウカ（高校1年生）、そして旦那のダイスケ（40代）との4人暮らしです。今日の朝までの私の悩みは、息子が最近生意気だということくらい。なんだかんだ家族全員仲よく暮らしていると思っていました。それなのに、息子に彼女が……しかも高校1年生から付き合っていたことを、あろうことかママ友の口から聞いたのです。しかも旦那も娘も、息子に彼女がいることを知っていて、知らなかったのは私だけ。こんなひどいことってありますか？
息子と娘が部屋に戻ってからも、私の怒りは収まりません。もう1度息子と話をしようと思ったのですが、旦那から止められてしまいました。しかも旦那は、息子が彼女の存在を話さなかったのは私に原因があると言ってくるのです。
私はこれまで家族のために頑張ってきました。いつも家族のことを考えて行動してきたのです。ときには子どもたちに厳しく言うこともありますが、それもこれも子どもたちのことを考えたうえでのことです。私のどこに落ち度があるのか、さっぱりわかりません。
私はとてもではありませんが、息子に彼女がいることが納得ができません。私にウソをつき続けたことが許せないのです。
家族みんな、私にこんな扱いをしたことを誠心誠意謝ってほしい。謝るだけではなく、今までの仕打ちを反省してアルバイトも辞めてほしいし彼女とも別れてほしいです。旦那も息子にそう言うべきだと思います。
それなのに旦那は、息子に注意するどころか「私が悪い」と責めました。私が信じていた家族のつながりが、ガラガラと崩れていくようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
