ニューストップ > 国内ニュース > 鳥海山で行方不明になっていた3人に、救助隊が接触 3人ともケガなく… 山形県 新潟県 時事ニュース 遭難 FNNプライムオンライン 鳥海山で行方不明になっていた3人に、救助隊が接触 3人ともケガなく健康 2025年9月16日 8時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 鳥海山で小学生2人を含む3人が行方不明になっている件 16日午前6時45分ごろ、連絡が取れない3人とみられる人が目視で発見された 7時15分ごろに救助隊が接触し、3人ともケガはなく健康とのこと 記事を読む おすすめ記事 「“加工なし登場”の勇気がすごい」ランウェイで“公開処刑状態”にされた人気インフルエンサー 2025年9月15日 21時0分 「本当有り得ない」橋幸夫さん通夜参列のモノマネ芸人 まさかの本家に“逆ギレ”で批判殺到 2025年9月15日 19時0分 矢沢永吉 35億円の詐欺被害「死ぬわけにはいかない…自分がまいた種」 借金完済までの壮絶人生語る 2025年9月15日 22時13分 「親友の1人としか思えない」悠仁さまの“素顔”と思い出、同級生ら語る 初めてのカラオケ、誕生日にサプライズパーティーも【バンキシャ！】 2025年9月15日 10時16分 単に「手が汚れるから」ではない。無意識にしてしまいがちな「手皿」がマナー違反とされる理由 2025年9月15日 20時45分