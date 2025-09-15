江戸幕府2代将軍、徳川秀忠はどんな人物だったのか。東京大学史料編纂所教授の本郷和人さんは「歴史上の記録から恐妻家だったことは明らかだ。ただ、正室のお江の方が非常に怖い女性だったとは考えにくい。背景には、深いコンプレックスがある」という――。（第1回）※本稿は、本郷和人『秀吉は秀頼が自分の子でないと知っていたのか』（徳間書店）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons徳川秀忠像松平西福寺蔵