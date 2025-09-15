シラクマ ROOMIE 2025年8月27日掲載の記事より転載 iPhoneとApple Watchを日常的に使う私にとって、ずっと課題だったのが充電環境の整え方。コンパクトで見た目もスッキリ、でも充電はしっかりできるものを探してきましたが、なかなか理想のアイテムに出会えなかったんです。そんななか、やっと見つけた「これだ！」という充電器が、最近リニューアルしてさらに便利に。発売と同時に購入し、