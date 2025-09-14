「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を３−０の大差判定で下し防衛を果たした。この日、ラウンドガールを務めたのは吉田恵美、松田蘭、相沢明日加の３人。インタビューを受ける井上の背後に映るとＳＮＳでは「どこかで見たことあるなあって思ったら、片