ペットライフ交遊録］小林まさみさん＜４＞ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）は普段、仕事場でもある自宅のリビングダイニングで長い時間を過ごします。料理の撮影がある時は、カメラマンやスタッフなどたくさんの人が来るのですが、ヴァトンは玄関まで迎えに出て、一人一人にあいさつします。撮影が始まると、雰囲気を察して２階に上がって下りてきません。撮影が終わり、みなさんが「お疲れさまです」