■全国の天気12日(金)、北海道と東北北部、沖縄は広く晴れるでしょう。東北南部は雲が多く、所々で雨が降りそうです。西日本、東日本は広く大気の状態が非常に不安定です。雨が降ったりやんだりで、局地的に激しい雷雨となるでしょう。西日本は晴れ間もありますが、天気の急変にご注意ください。■予想最高気温西日本、東日本は30℃前後で蒸し暑いでしょう。ただ、東京は前日より6℃も低い28℃で、比較的しのぎやすい暑さとなる見