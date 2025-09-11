『サマーウォーズ』をはじめ、数々のアニメーション作品で知られる細田守監督が現地時間10日、カナダのトロント国際映画祭に参加。ハリウッドスターと交流しました。今回、世界各地の映画祭で高く評価された話題作や、気鋭の監督の最新作、世界的な名匠の新作がラインアップされる『スペシャル・プレゼンテーション部門』に選出された細田監督の最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）。細田監督がトロント国際映画祭に