かっこいいとかわいい１【漫画】本編を読む→強面だけどかっこかわいい？警察官のバディオフィスラブコメディ『うちの上司は見た目がいい』で知られる人気漫画家・山崎ハルタさん(@harutan044)が描くもう一つの注目作品『コワモテポリスの勤務日誌』が、SNSを中心に人気を博している。※この作品はフィクションであり、実在の組織・人物とは一切関係ありません。強面だけど心優しい警察官の日常を描いた本作から、この度、待望の「