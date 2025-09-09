米国移民当局がジョージア州現代自動車−LGエナジーソリューション合弁バッテリー工場で勤務していた韓国人勤労者を逮捕したことに対し、中国国営メディアが「韓国に屈辱」として強く批判した。韓米間の政治・経済関係に負担になるという警告まで加えた。中国国営の環球時報は8日、「米国連邦法執行機関が4日、ジョージア州の合弁工場を強制捜査して475人を連行し、うち300人以上が韓国国籍者だった」と伝えた。続いて「この事件は