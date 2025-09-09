【キーウ共同】ウクライナ軍のシルスキー総司令官は8日、自身のフェイスブックで、ロシア軍がウクライナ東部などの前線で「兵力と装備の両面で3倍の優位性を保っている」との見解を示した。ロシア軍は局地的に戦力を集中させており、戦闘が激しい地域では「4〜6倍の差」があると指摘。ウクライナ軍は戦力で劣勢ながらも、押し返していると訴えた。シルスキー氏は東部ドネツク州の要衝ポクロウシク方面でウクライナ軍が「ロシア