全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの特典航空券をウェブサイトで払い戻す際の取消手数料のクレジットカード決済を停止した。8月27日午後1時以降、2026年5月19日搭乗分以降のANA国内線特典航空券もしくは2025年6月25日以降予約・発券分のANA国際線特典航空券、提携航空会社特典航空券を払い戻す場合、取消手数料をこれまでの3,000マイルに加え、クレジットカード決済で3,000円の手数料として支払うことができるとしていた。