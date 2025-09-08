宮城県石巻市門脇の障害者施設「ひたかみ園」で２０２２年１２月、入浴介助を受けていた入所者の阿部加奈さん（当時３８歳）が全身にやけどを負い、死亡する事故があったことが分かった。施設がまとめた事故報告書では、湯温が５０度前後だった可能性があったとした。遺族は関係職員を業務上過失致死容疑で刑事告訴しており、同市内の母親（７６）は７日に取材に応じ、「真実を明らかにしたい」と無念さをにじませた。加奈さん