『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、トランプ政権の「アメリカファースト」政策により保護主義に突き進むアメリカと、その影響を大きく受ける日本の今後について考察する。＊＊＊空模様は日々変わりますが、季節は巡ります。それと同じことが、アメリカの政治にも言える――そんな分析があります。現在のアメリカの「内向きさ」は、４年ごとの大統領選