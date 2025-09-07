レギュラー復活して半年、「ブラタモリ」（NHK）は相変わらず視聴率も高く人気だが、なかでも評判がいいのが8代目同行アシスタントの佐藤茉那アナだ。「ブラタモリ」抜擢の桑子真帆アナ “金髪チャラ系”の大学時代「この番組に起用されるということは、将来の看板アナとして期待されているということで、実際、これまでのアシスタントはそういう気負いが見え隠れしていました。ところが佐藤は、なんで私がここにいるんだろうと