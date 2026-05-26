◆米大リーグホワイトソックス３―１ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」でフル出場し、初回に１打席目に１８号同点ソロを放った。この日メジャーに初昇格した西田陸浮内野手（２５）も「９番・右翼」でスタメン出場し、２打席目にメジャー初安打を放つなど攻守で躍動した。いきなり快音を響