リラックス感のある穿き心地が魅力的なスウェットパンツ。「部屋着っぽく見えそう……」「手抜きに見えない？」と不安な人におすすめしたいのは、ひと癖きいたデザインで周りと差がつく【しまむら】のアイテム。楽ちんおしゃれを狙いたい人の即戦力として活躍しそうです。 周りと差がつくフリルデザイン 【しまむら】「サイドフリルSWPTフル」\1,639（税込） 両サイドのフリルがフェミニンなムードを演出。スポ&