タレントの柏木由紀が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。これまでメディアで明かしてこなかった不登校だった過去を初告白した。【写真】すてきな笑顔！過去の苦悩を振り返った柏木由紀鹿児島県で育った柏木は、自身の幼少期について「幼稚園と小学校ぐらいまでは結構目立ちたがり」で、人前に立つことが大好きな少女だったと振り返った。しか