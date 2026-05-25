巨人・阿部慎之助監督が２５日、娘への暴行容疑で逮捕された。警視庁関係者が認めた。阿部監督がいるとみられる渋谷署前には深夜にもかかわらず、５０人以上の報道陣が詰めかけた。テレビ各局が中継準備を行うなど騒然とした雰囲気となり、警察官が出て待機場所を指示するシーンもあった。その後、阿部監督は釈放された。阿部監督は安田学園から中大を経て、２０００年度のドラフト１位で巨人に入団。現役時代は強打の捕手と