夏のおしゃれをぐっと軽やかに見せてくれるサンダル選び。そんなこれからの季節にぴったりな新作が、レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」から登場します♡今回発売されるのは、WEBと銀座本店だけで出会える限定カラーのハイヒールミュールサンダル。毎年人気のシロや、爽やかなデニム素材など、足元をきれいに彩るラインナップがそろいました。数量限定だからこそ、気になる方は早