算数で習った「三角形の内角の和は180°」はどんな時でも正しいと言えるのか。NHKの知的エンターテインメント番組「笑わない数学」の放送内容を再構成した書籍より、「非ユークリッド幾何学」についての箇所を紹介する――。※本稿は、NHK「笑わない数学」制作班編『笑わない数学3』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nicolas_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nicolas_■「当たり前」を示した