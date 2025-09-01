今年7月、同居する伯父の味噌汁に毒のある植物を混入させ殺害しようとしたとして、千葉県市原市の18歳の男子高校生が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕された市原市の男子高校生（18）は、今年7月17日の昼ごろ、同居する伯父（当時52）の味噌汁に毒のある植物「キョウチクトウ」の葉を刻んで混入し、殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、味噌汁には致死量のキョウチクトウが含まれていて、伯父は口に違和