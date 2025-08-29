「5イニングを投げ切ったことがいちばん。自分の課題としてカーブとスプリットを多めに投げることは決めていた。リハビリの最後の段階だったので」【もっと読む】大谷翔平がテレビから消える？ Netflixの「WBC放送権独占」は序章に過ぎず大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間28日のレッズ戦で5回を2安打1失点に抑え、2回目の右肘手術から復帰後、初勝利。エンゼルス時代の一昨年8月以来749日ぶりの白星で、試合後にこう言っ