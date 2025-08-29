全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の中華料理店『中国料理新橋亭（しんきょうてい）』です。豪華な具材が彩りを添える夏の名物メニューこちらは昭和21年創業『新橋亭』の夏の顔。ホタテやエビなど上質な海鮮で着飾った涼しげな美人にうっとりだ。けれどただ華麗なだけじゃない。麺と一緒に食べやすいよう具材は切り方にこだわり、錦糸卵もひとつずつ丁寧に手焼き…