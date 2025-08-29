全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の中華料理店『中国料理新橋亭（しんきょうてい）』です。

豪華な具材が彩りを添える夏の名物メニュー

こちらは昭和21年創業『新橋亭』の夏の顔。ホタテやエビなど上質な海鮮で着飾った涼しげな美人にうっとりだ。

けれどただ華麗なだけじゃない。麺と一緒に食べやすいよう具材は切り方にこだわり、錦糸卵もひとつずつ丁寧に手焼き……等々。さすがは名店、繊細な配慮に拝みたくなる。

冷やし中華（夏季限定）2200円※ランチは杏仁豆腐付き2000円

『中国料理 新橋亭（しんきょうてい）』冷やし中華（夏季限定） 2200円 ※ランチは杏仁豆腐付き 2000円 香麻辣醤を混ぜるとコク深い辛み＆刺激が爽快だ

タレは醤油味かゴマ味を選べるほか、花椒のシビレ＆香り豊かな特製「香麻辣醤」で味変できるのもポイントだろう。適宜加えれば優等生がピリリと小悪魔的なおいしさに。表情豊かな味にゾッコン！

もうひとつ、夏の個性派なら「冷やしチャーハン」も推したい。上湯スープのジュレをまとったそれはサラリと爽快、ハマります。冷やし中華と冷やしチャーハンは9月頃まで提供。

［店名］『中国料理新橋亭（しんきょうてい）』

［住所］東京都港区新橋2-4-2

［電話］03-3580-2211

［営業時間］11時〜22時（21時LO）

［休日］年末年始

［交通］JR山手線ほか新橋駅日比谷口から徒歩3分、都営三田線内幸町駅A1出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

