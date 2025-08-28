中国国内のソーシャルメディア（ＳＮＳ）で、日本の昭和（１９２６〜１９８９年）時代に在位していた裕仁天皇を戯画化した人工知能（ＡＩ）を基盤とする映像が拡散したことを受け、日本政府が中国政府に公式に抗議し、強く反発した。林芳正官房長官は２６日の記者会見で、裕仁天皇を戯画化した動画が拡散している事実を確認したと述べ、「（中国ＳＮＳに拡散している）動画は不適切」と明らかにした。続けて「日中関係にもたらす悪