来週（2025年9月1日〜9月7日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月25日〜8月31日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面ではアプローチの仕方がわかります』｜総合運｜★★★☆☆今手にしているものや目の前のものを一つ一つ大切にしていきます。これまで自分の努