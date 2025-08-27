【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年9月1日〜9月7日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面ではアプローチの仕方がわかります』


｜総合運｜　★★★☆☆


今手にしているものや目の前のものを一つ一つ大切にしていきます。これまで自分の努力で得られたものにも、自覚や責任感が出てくるでしょう。仕事や公の場では誰かに何かをしてもらうという他力本願な考えではなく、自分から周りを引っ張っていくことを増やしていきます。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


相手に求めていることや今自分が取るべき行動が、いつもよりクリアにわかります。課題のように取り組んでいくことが楽しくも感じられるでしょう。シングルの方は、狭い世界に留まっていない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が２人の関係のことを穏やかに考えることができています。

｜時期｜


9月2日　一区切りつく　／　9月3日　ご褒美がある

｜ラッキーアイテム｜


電車

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞