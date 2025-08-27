8月25日、モデルでタレントの益若つばさが立ち上げたファッションブランド『EAT ME』の原宿店が閉店することが、公式Instagramで明らかになった。ファンからは《思い出の地がなくなるのは寂しい》など惜しむ声が相次いでいる。「『EAT ME』は2014年に誕生したブランドです。益若さんが自らが手がけたブランドとして、原宿系ファッションの新たな象徴とされていました。当初は大人っぽさとかわいさを同居させた“毒っ気と甘さが