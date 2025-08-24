香川真司が今季2ゴール目をマークセレッソ大阪は8月23日、J1リーグ第27節でヴィッセル神戸と対戦して1-1で引き分けた。元日本代表MF香川真司が開幕戦以来の今季2ゴール目をマーク。トップ下での先発起用で香川らしい高いクオリティーを見せ続け、相手の脅威となった。夏場に状態を高める36歳は、負傷から復帰した相手のベテランFW大迫勇也やFW武藤嘉紀らとコンディション面について話をしたと明かした。これぞまさに香川真司だ