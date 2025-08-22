テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が２２日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日は「絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺ＳＰ」。複雑化する特殊詐欺の現状に迫った。クイズコーナーでイケメン韓国人男性によるロマンス詐欺の手口にまつわる問題が出題されると、一茂は「指輪を差し出す動画を添付」と回答。高橋は不正解とジャッジした直後に、良純の「指