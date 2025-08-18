25-26シーズンのプレミアリーグ第1節アストン・ヴィラ対ニューカッスルの一戦は0-0のスコアレスドローに終わった。66分にビラのCBであるエズリ・コンサがレッドカードで退場となり、スコアが動くかに思われたが、人数有利となったニューカッスルは攻めきれず、白星を逃している。ニューカッスルがゴールを決められなかった理由は様々だが、その1つはチームのエースストライカーであるアレクサンデル・イサクの不在で間違いないだろ