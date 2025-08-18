今年の新サンマ。北海道・花咲港での初水揚げ量は去年の2.5倍以上。「大きさも形も最高」との声があがっています。炭火で焼かれた「新サンマ」。漁師のあぶり家 江古田店会田将治 店長「（Q.脂のりは？）かなりいいですね」都内にあるこちらの飲食店では、「新サンマ」を15匹仕入れましたが、2日間で売り切れに。貴重な“最後の塩焼き”を注文したのは、こちらの8人組のお客さんです。「マジで美味い」「脂がのって、