米大リーグロサンゼルス・エンゼルスの地元放送局でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさんが、2025年8月14日にインスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手との2ショットを公開した。エンゼルス時代から交流エリカさんは、大谷選手がエンゼルスに所属していた頃にも、インスタグラムで大谷選手にインタビューする様子などを公開していた。エリカさんはインスタグラムで球場内で選手らと撮影した写真を公開。