三重県松阪市で8月18日未明、乗用車が住宅に突っ込んで10代の男女3人が病院に運ばれ、このうち女子大学生(19)1人が死亡しました。18日午前3時過ぎ、松阪市小黒田町の住宅に乗用車が突っ込み、後部座席にいた名古屋市名東区の大学生・高木七星さん(19)が全身を強く打って死亡しました。このほか、18歳の男性2人がケガをして搬送されましたが意識はあり、当時住宅に人はいませんでした。通報した近隣住人：「ドカーンっ